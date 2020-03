One Piece: Pirate Warriors 4, tutte le super mosse in un trailer spettacolare

One Piece: Pirate Warriors 4 torna a mostrarsi in video con uno spettacolare trailer dedicato alle super mosse dei personaggi che fanno parte del ricco roster del gioco.



Si parte naturalmente dalla formazione originale della ciurma di Monkey D. Rufy, con il solo Cappello di Paglia dotato dei poteri del frutto del diavolo e in grado di sfruttarli per sbaragliare decine e decine di nemici contemporaneamente nel corso della campagna di One Piece: Pirate Warriors 4.



Zoro sfrutta la sua grande abilità con le tre spade, Sanji sferra calci potentissimi che infiammano letteralmente gli avversari, mentre Usop e Nami fanno uso di dispositivi elettronici di vario genere, che spesso includono esplosivi. Il piccolo Chopper ricorre invece alle sue spettacolari trasformazioni per cavarsi d'impaccio in ogni occasione.



La carrellata di manovre speciali continua per diversi minuti, a conferma di quanto l'esperienza del nuovo Musou prodotto da Bandai Namco sia ricco di contenuti, puntando a offrire l'esperienza action di One Piece definitiva.



Segui Rufy e i pirati di Cappello di paglia sin dall'inizio, nel loro viaggio attraverso una moltitudine di isole per trovare il famoso tesoro: lo One Piece. Gioca su alcune delle isole e degli ambienti più straordinari della storia di ONE PIECE e sfida nemici memorabili.



Scegli tra alcuni dei tuoi personaggi preferiti e affronta un gran numero di nemici ripercorrendo i momenti iconici dell'anime di One Piece.



Sviluppato dai maestri del genere d'azione musou, KOEI TECMO GAMES, ONE PIECE Pirate Warriors 4 unisce l'emozione di spazzare via orde di nemici con le divertenti ed energetiche personalità della serie One Piece.



One Piece: Pirate Warriors 4 sarà disponibile a partire dal 27 marzo nelle versioni PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.