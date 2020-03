Metal Gear Solid, Castlevania e Silent Hill su PS5: Sony vuole le IP di Konami?

Metal Gear Solid, Castlevania e Silent Hill potrebbero approdare in esclusiva su PS5: stando alle ultime voci, Sony avrebbe intenzione di acquistare le celebri proprietà intellettuali di Konami.



La notizia proviene da un sedicente impiegato di Konami, che ha parlato dell'intenzione da parte di Sony di affidare lo sviluppo del nuovo capitolo di Metal Gear Solid e di Silent Hill a Hideo Kojima.



Per quanto riguarda invece Castlevania, il progetto sarebbe di realizzarne un reboot affidato a Japan Studio, a metà strada fra le atmosfere di Bloodborne e quelle di Castlevania: Lords of Shadow.



I rapporti amichevoli fra Sony e Konami sono innegabili, basti considerare che i port di Castlevania Requiem: Symphony of the Night and Rondo of Blood per PS4 sono stati realizzati da studi interni della casa di PlayStation.



Questi rumor vanno peraltro di pari passo con quelli spuntati alcuni giorni fa sulla produzione di due nuovi Silent Hill, fra cui un reboot, da parte di Sony.