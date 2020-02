PS4 Pro, un inquietante spot ci invita a sentire la potenza di PlayStation

Sony ha pubblicato un nuovo spot di PS4 Pro che ci invita a sentire la potenza di PlayStation. Lo abbiamo definito inquietante perché, in effetti, lo è. Si tratta ovviamente di un effetto voluto, dati i numerosi richiami al genere horror.



Nel filmato vediamo alcuni soldati che penetrano all'interno di una struttura di cui non conosciamo la natura. Sono armai fino ai denti e procedono con grande cautela. Evidentemente temono qualcosa. Arrivati davanti a una porta chiusa la aprono a forza per entrare in quello che sembra una specie di laboratorio, dove fanno una scoperta agghiacciante: ci sono decine di espositori con dentro dei cuori umani collegati a delle PS4 Pro. Da notare che sopra i cuori sono incisi i simboli degli iconici tasti dei controller PlayStation, utilizzati sin dai tempi di PS1: triangolo, cerchio, croce e quadrato. Il filmato si conclude con lo slogan Feel the Power of PlayStation.



Bene, ora sappiamo dove vengono prodotti certi fanboy... si scherza, posate i forconi. Comunque sia è davvero un bello spot. Non siamo ai livelli di "Ricchezza Mentale" o "Welcome To The Third Space", ma è comunque molto riuscito e d'effetto.