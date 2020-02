E3 2020: arriva la conferma della prima conferenza, ma non è quella che pensate

L'E3 2020 ha la sua prima conferenza confermata, ma non è decisamente una di quelle che ci saremmo aspettati. A dare l'annuncio della sua presenza in fiera con un evento di presentazione è stato Limited Run Games, piccolo distributore che si occupa di realizzare edizioni fisiche di giochi indipendenti che altrimenti rimarrebbero relegati al solo mercato digitale.



Si tratta di un'etichetta molto amata dai collezionisti e da chi preferisce avere i giochi confezionati. Tra le ultime novità nel catalogo di Limited Run Games spiccano titoli quali Forgotton Anne e The Missing, con in arrivo un'edizione speciale del vecchio Gish e le varie edizioni fisiche di Streets of Rage 4.



Comunque sia, Limited Run Games ha annunciato che la sua conferenza si terrà lunedì 8 giugno alle 3pm ET/12pm PT. Come ormai da tradizione, sarà anche trasmessa su Twitch. Da notare che il messaggio di annuncio della conferenza su Twitter non risparmia una frecciatina benevola a Sony: "C'è chi rifugge l'E3, ma noi ci saremo!"



Chissà, magari potrebbe essere una conferenza più interessante di quello che si possa credere.

