Fortnite: Aggiornamento 11.50.1 disponibile, corregge il problema dei punti deboli con i picconi

Nel momento in cui scriviamo gli sviluppatori di Epic Games hanno pubblicato da pochissimo un nuovo aggiornamento per Fortnite Capitolo 2. Si tratta di una patch correttiva che corregge un problema specifico: quello dei punti deboli con i picconi.

L'Aggiornamento 11.50.1 è quindi ora disponibile per il download, al momento su PlayStation 4, Nintendo Switch, Mac e smartphone android; a breve dovrebbe diventarlo anche per PC Windows e per le restanti piattaforme. La patch correttiva elimina finalmente il problema dei punti deboli degli oggetti, degli edifici, delle strutture e dei veicoli di gioco, alberi compresi: in precedenza un bug impediva di colpirli con successo, dunque la distruzione richiedeva molto più tempo. Ora potrete nuovamente portare a segno i colpi con il piccone.

Ricordiamo che questi sono gli ultimi aggiornamenti di Fortnite Capitolo 2 Stagione 1: la nuova stagione di Epic Games dovrebbe infatti debuttare presto, precisamente il 20 febbraio 2020. Ma da questo punto di vista, vi terremo aggiornati.