iliad, ancora antenne: nuove istanze in queste regioni

Nel momento in cui scriviamo iliad continua a lavorare per aumentare il numero di antenne e torri sul territorio italiano: sono davvero tante le istanze e le richieste degli ultimi giorni. I lavori coinvolgeranno parecchie regioni e altrettanti comuni italiani.

Le regioni coinvolte nei lavori di iliad per le nuove antenne sono Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Lazio e Puglia; ancora più nel dettaglio, sono state proposte istanze per i comuni di Seregno, Imola, Borgomanero, Capannori, Grottaferrata e Massafra. Si va dall'installazione di semplici antenne a torri radio, fino a strutture anche più complesse e logisticamente importanti.

Iliad negli ultimi mesi ha letteralmente sconvolto, con la sua trasparenza, il settore della telefonia mobile italiana. In seguito alla sua mobilitazione (anche legale), l'AGCOM ha inferto multe milionarie ai principali operatori sul mercato.