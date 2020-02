Fire Emblem: Three Houses – Ombre cineree sarà lungo dalle 8 alle 10 ore

Nuove informazioni su Fire Emblem: Three Houses - Ombre Cineree sono recentemente trapelate nella rete. Da quanto sappiamo oggi il DLC durerà dalle 8 alle 10 ore e sarà più difficile del gioco di base.



Su Reddit sono emerse nuove informazioni riguardanti Fire Emblem: Three Houses - Ombre Cineree. Per chi non lo sapesse si tratta dell'espansione principale di Three Houses. Aggiungerà una storia inedita che parla di una quarta casata celata nell'ombra di Garreg Mach.



Da quanto emerso questo DLC sarà più corto rispetto ai tre filoni principali: basteranno dalle 8 alle 10 ore per completarlo. Sarà però, più difficile rispetto al passato: cosa che renderà complesso terminarlo in modo diverso da come previsto. Ombre Cineree avrà una struttura complessa e sbloccherà sempre più funzioni procedendo con l'avventura.



A margine del gioco ci sarà anche un programma di DLC gratuiti: uno di questi consentirà di prendere il the con Rhea. Inoltre Byleth potrà indossare vestiti da danzatore/danzatrice, nonostante non possa specializzarsi in questa classe. Si potranno cambiare i costumi liberamente durante il giorno libero, esattamente come si può fare per gli altri personaggi.



Gli sviluppatori hanno poi insistito sul fatto che non ci sia un "percorso giusto" tra quello delle tre case. L'idea, infatti, farebbe assomigliare troppo il concept di Fire Emblem: Three Houses a quello di Fire Emblem: Fates. Infine sono stati molto contenti di come sia venuto il bilanciamento della modalità classica.



Una bella notizia per i fan è che primo o poi Intelligent System ha intenzione di pubblicare la colonna sonora.



Comprerete Ombre Cineree quando uscirà?