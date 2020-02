Steam, iniziati i saldi sulle colonne sonore

Steam ha avviato i cosiddetti saldi sulle colonne sonore, che saranno attivi dall'11 al 14 febbraio, inaugurando in grande stile una delle nuove caratteristiche del negozio annunciate per il 2020: la vendita delle colonne sonore in autonomia dai giochi. Adesso chi vuole può rimpinguare la sua libreria musicale con i brani videoludici che più ama.



Tra le colonne sonore più vendute spiccano quella di Divinity: Original Sin II, quella di Arma III, quella di Cultist Simulator e via via tutte le altre. Da notare che la pagina dei saldi segnala anche le colonne sonore disponibili per i giochi che si posseggono, in modo da semplificare la ricerca dei brani preferiti. Vi ricordiamo inoltre che la libreria di Steam permette ora di distinguere le colonne sonore dai giochi veri e propri. Dateci uno sguardo, perché è probabile che possediate già qualche colonna sonora, soprattutto se avete acquistato qualche edizione speciale.



Fate però attenzione perché, come specificato nella FAQ ufficiale:



Perché alcune colonne sonore nel Negozio sono ancora elencate come DLC?



Prima del rilascio delle nuove funzionalità per le colonne sonore, Steam aveva migliaia di colonne sonore disponibili come DLC. Gli sviluppatori hanno contribuito ad aggiornare i loro contenuti, ma un'enorme mole di contenuti richiede un po' di tempo. I contenuti verranno aggiornati automaticamente nella tua Libreria non appena saranno convertiti.



Tra le nuove uscite segnaliamo infine la colonna sonora di The Witcher 3: Wild Hunt, quella di Trine 4 e quella di Monster Hunter World Iceborne.



Pagina dei Saldi sulle Colonne Sonore di Steam.