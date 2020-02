One Piece: Johnny Depp come Gol D Roger nel live action? I fan lo chiedono a Netflix

Sapete che Netflix realizzerà una serie live action dedicata a One Piece, la celeberrima opera (manga e anime) di Eiichiro Oda? Ora che l'informazione è certa, i fan hanno una richiesta tutta particolare per la società di video streaming.

I fan vorrebbero l'attore Johnny Depp nei panni di Gol D Roger, e lanciano la loro proposta a Netflix. Quale personaggio, infatti, migliore di Johnny Depp, già celebre per le sue interpretazioni di capitan Jack Sparrow, per rivestire i panni di nientemeno che il Re dei Pirati? Certo, difficilmente questa proposta verrà accolta, anche considerando la cifra che chiederebbe l'attore per la sua partecipazione alla serie live action.

L'immagine qui di seguito riportata, però, rende bene l'idea: notate una certa somiglianza, tra Gol D Roger di One Piece e Johnny Depp? Ah, sia detto per inciso: c'è anche chi sostiene che un ruolo perfetto per l'attore sarebbe quello di Dracule Mihawk. Prima di salutarci ricordiamo almeno che l'anime di One Piece ha mostrato di recente la donna più bella di Wano.