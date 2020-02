Tom Clancy's The Division 2, una versione PS5 e Xbox Series X non è in produzione

Tom Clancy's The Division 2 non potrà contare su di una versione creata appositamente per PS5 e Xbox Series X. Ubisoft Massive ha detto che non è attualmente in produzione.



A margine dell'evento di presentazione del nuovo DLC diTom Clancy's The Division 2, a proposito ecco il provato di Pierpaolo Greco di Warlords of New York, Ubisoft Massive ha detto di non avere in programma una versione pensata appositamente per PS5 e Xbox Series X.



In una recente intervista, l'Associate Creative Director di Massive Yannick Banchereau ha detto che i giocatori non devono preoccuparsi. La nuova generazione di console non rallenterà lo sviluppo del gioco su PS4 e Xbox One, anzi "non stiamo cercando di portare il gioco su nuove piattaforme," ha detto Banchereau a Dailystar. "Quello che posso dirvi è che non stiamo facendo qualcosa di specifico per queste console, siamo molto concentrati a lavorare su quello che abbiamo adesso. Vogliamo fare in modo che sia il meglio possibile."



Questo, però, non vuol dire che Tom Clancy's The Division 2 non arrivi su PS5 e Xbox Series X, anzi. Entrambe le console hanno per Ubisoft una retrocompatibilità quasi totale con le console precedenti e quindi il gioco, molto probabilmente, sarà disponibile su queste piattaforme "dal basso". Magari introducendo qualche miglioria grafica già disponibile su PC.



Il prossimo passo per la serie è comunque Warlords of New York, in arrivo il 3 marzo.