Dragon Ball, sexy Bulma nel cosplay di Shermie

Ansiosi di dare un'occhiata ai nuovi cosplay dedicati al mondo di Akira Toriyama? Giornata fortunata allora, perché in questo articolo vi mostreremo una nuova versione di sexy Bulma che sta facendo letteralmente impazzire il mondo dei social network, su tutti Instagram.

La cosplayer Shermie ha realizzato un nuovo cosplay dedicato alla sexy Bulma della prima serie manga e anime di Dragon Ball. Si tratta di una versione molto particolare della protagonista in questione, basata su uno degli artwork originari realizzati da Akira Toriyama; questa Bulma compariva tra l'altro in una delle illustrazioni di intermezzo tra i vari capitoli del manga, e in una cover.

Vi piace il vestito di Shermie? Lo ritenete realizzato in modo accurato? Oppure ci sono altri cosplay che vi hanno convinto molto di più a tema Dragon Ball? Vi abbiamo mostrato, tra gli altri, quello di sexy Androide C18, di Radish in versione femminile e molti altri ancora. Ma eccovi l'immagine del cosplay di oggi che vi abbiamo promesso.