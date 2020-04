Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, nuovo battle system per l'epilogo inedito

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition introdurrà un nuovo battle system per l'epilogo inedito realizzato appositamente per questa edizione, Un Futuro Comune.

Il nuovo epilogo di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, accessibile fin da subito, offrirà "una storia inedita che si connette al futuro", recita la sinossi presente sulle card per il download digitale in vendita in Giappone.

"Include una missione aggiuntiva che rivela il destino di Melia", si legge inoltre sulle card. "Troverete un nuovo battle system che utilizza i rinforzi di Nopon e una nuova mappa."

Come noto, la Definitive Edition di Xenoblade Chronicles (qui l'anteprima) ci consentirà di vivere la straordinaria avventura firmata da Monolith Soft nell'ambito di un comparto tecnico completamente rivisitato, capace di enfatizzare la bontà del design dei protagonisti e degli scenari.

Parti all'avventura in un mondo devastato da una terribile invasione e scopri un viaggio che ti porterà oltre l'orizzonte. Riuscirai a cambiare il futuro o condannerai la tua specie all'estinzione?

Grazie a un epilogo tutto nuovo, alla grafica in alta definizione e ai miglioramenti dell'esperienza di gioco, senza citare i brani rimasterizzati e molto altro, i veterani e i nuovi giocatori possono immergersi nella versione definitiva delle avventure di Shulk e compagni!