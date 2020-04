Valorant, il pro player Sinatraa lascia la Overwatch League e passa allo sparatutto di Riot Games

Il pro player Sinatraa lascia ufficialmente la Overwatch League per passare al lato oscuro. In questo caso a Valorant, il nuovo sparatutto di Riot Games che tanto sta facendo parlare di sé; il tutto è stato confermato nelle ultime ore, con tanto di messaggio di addio ai suoi compagni di squadra degli ultimi anni.

Valorant, lo sparatutto tattico 5 VS 5 in prima persona di Riot Games, è attualmente ancora in fase di test, non è stato pubblicato ufficialmente sul mercato. Tuttavia l'Aggiornamento 0.49 su PC ha già introdotto le partite competitive con tanto di sistema di ranking, ed è dunque normale che il mondo dell'eSport si stia già muovendo in questa direzione. I Sentinels sarebbero quindi in trattativa per acquistare Jay Won, meglio noto con il nickname di Sinatraa, uno dei giocatori più abili della Overwatch League.

Ciò è stato possibile perché nell'ultimo periodo Sinatraa ha cominciato a guardare a Valorant sempre con maggior interesse, mentre contemporaneamente scemava quello per Overwatch. "Ho cominciato a perdere la passione per il titolo di Blizzard" ha commentato Sinatraa in un recente posy su TwitLonger, "non so per quale motivo, forse per i ban (si riferisce ai ban degli eroi nelle partite competitive probabilmente, ndr), o forse per la monotonia, ma non ho preso questa decisione in un giorno, quest'ultimo mese è stato difficile, ho dormito poco e avevo tanto a cui pensare". Sinatraa ha poi salutato tutti i suoi compagni di gioco nel team dell'Overwatch League, i San Francisco Shock: adesso il suo futuro lo attende su Valorant.