The Last of Us 2: quando un leak è accettabile?

Naturalmente nessuno ne vorrebbe vedere il finale in anteprima, come è accaduto nel caso estremo di The Last of Us 2 , ma il gioco Naughty Dog ha creato dei malumori anche attraverso rivelazioni fatte dalla stessa software house, come se chi realizza il gioco non sapesse cosa va detto e cosa invece va tenuto segreto per non rovinare la sorpresa dei fan. Effettivamente qualcuno che si è fatto prendere un po' troppo la mano c'è, ed è Hideo Kojima che con l'ultimo trailer di Death Stranding mise in allarme tutti coloro che stavano attendendo la sua ultima fatica con grande attenzione agli spoiler.

Lo avete notato anche voi, vero? A volte i leak sono accolti con interesse e con un certo divertimento, quasi come a dire "gliel'abbiamo fatta sotto al naso al publisher". Per esempio, chi non cliccherebbe sulla news che rivela in anteprima la prossima ambientazione di Assassin's Creed, o quel titolo nel quale viene promessa la faccia del nuovo protagonista di GTAVI? Stando alle statistiche, pochi resisterebbero all'idea di scoprire prima del tempo certi dettagli dei giochi più attesi.

Due pesi e due misure

La domanda quindi nasce spontanea e soltanto voi, per certi versi, potete darci una risposta giusta. Quando un leak è un leak, e quando invece si trasforma nel più positivo scoop? Quando è lecito rivelare qualcosa che non andrebbe rivelato, e quando invece il tasto "pubblica" va premuto il prima possibile? Perché se Naughty Dog mostra Joel alla fine del trailer di The Last of Us 2 è un problema, ma non lo è se uno sconosciuto rende pubblica la lista dei Pokémon presenti nel prossimo gioco della serie, o importanti dettagli sul prossimo cast di Final Fantasy?

Anche la paura che genera il rischio di imbattersi in spoiler non richiesti, nati da un leak che non si è voluto seguire, è qualche modo relativa. Appena qualcosa di scottante finisce su Internet, il leak viene subito distorto da un turbinio di voci incontrollate che insieme alla verità trasportano anche invenzioni e veri e propri scherzi. Non avendo contesto né credibilità, qualsiasi rivelazione diventa in pratica un'inoffensiva ipotesi.

