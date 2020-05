The Wonderful 101: Remastered, uscita confermata in digitale ma edizioni fisiche in ritardo

The Wonderful 101: Remastered non subirà ritardo nella sua versione digitale, la cui data di uscita resta dunque confermata, ma verrà posticipato in edizione fisica, come annunciato oggi da Platinum Games.

Il team di sviluppo ha dunque comunicato che The Wonderful 101: Remastered, versione rimasterizzata e ampliata dell'originale action game uscito in origine su Wii U, verrà pubblicato in versione digitale il 22 maggio 2020 in Europa, come precedentemente annunciato, ma le versioni fisiche arriveranno successivamente.

La nuova data di uscita delle edizioni fisiche di The Wonderful 101: Remastered è dunque il 3 luglio 2020 in Europa (il 30 giugno in Nord America), dunque un distacco notevole rispetto al lancio dell'edizione digitale.

Il ritardo è causato dai problemi legati all'epidemia da coronavirus, ovviamente, che influiscono sul processo di produzione delle copie fisiche e sulla loro distribuzione.

The Wonderful 101: Remastered è un particolare action game che consente di controllare 100 eroi tutti insieme, utilizzando un particolare sistema di controllo e una dinamica action alquanto peculiare, il tutto all'interno di una caratterizzazione che richiama la tradizione delle serie Super Sentai nipponiche ma in stile super deformed, o quasi.

Di The Wonderful 101: Remastered abbiamo visto di recente un trailer di presentazione, dopo che la sua campagna Kickstarter si è chiusa a 2,23 milioni di dollari.