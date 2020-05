Deus Ex Go è gratis su iOS e Android, ecco il link per il download

Deus Ex Go è attualmente gratis per tutti gli utenti su iOS e Android, con download libero in questi giorni da App Store e Google Play all'interno dell'iniziativa Stay Home and Play da parte di Square Enix, potete trovare qui sotto i link per scaricare il gioco.

Deus Ex Go prosegue nel solco degli spin-off mobile in stile "GO", proponendo una reinterpretazione in chiave strategica della celebre serie di RPG ad ambientazione cyberpunk. Il gioco propone dunque un'azione alquanto riflessiva e tattica, messa in scena come una sorta di gioco da tavolo, con spostamento a turni e impostazione strategica.

Si tratta di una soluzione simile a quelle viste per Lara Croft GO e Hitman GO, peraltro anch'essi offerti gratuitamente in precedenza all'interno della stessa iniziativa, peraltro. La promozione è valida fino al 7 maggio e scaricando il gioco questo rimane all'interno della propria libreria a tempo indefinito, dunque si tratta a tutti gli effetti di un regalo.

Deus Ex Go può dunque essere scaricato con i seguenti link per il download: