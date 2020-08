Carrion ha venduto oltre 200mila copie in una settimana senza contare il Game Pass

Devolver Digital festeggia il grande successo di Carrion: il suo gioco horror, infatti, ha venduto oltre 200mila copie in una settimana. A questo numero già convincente vanno poi aggiunte le migliaia di persone che hanno scaricato il prodotto di Phobia Game Studios attraverso il Game Pass.

Prima di tutto, perché non vi leggete la nostra recensione di Carrion? Ecco cosa dice Tommaso Valentini di questo originale horror: "vogliamo premiare Carrion, in grado di proporre un'avventura bidimensionale nei panni, e tentacoli, di un mostro mangia uomini ben strutturata e divertente. Seppur non privo di qualche difetto il titolo merita il nostro plauso per essere riuscito a portare sul mercato qualcosa di nuovo ad un prezzo più che giusto per la mole di contenuti offerti."

Evidentemente sono in tanti a pensarla nello stesso modo, dato che 200mila copie per una produzione di queste dimensioni sono un ottimo risultato, figurarsi se raggiunto dopo soli sette giorni.

Nel caso in cui anche voi vogliate capire di cosa si tratta, su Steam è presente una demo del gioco, la potete trovare a questo indirizzo, ed è anche disponibile "gratuitamente" su Game Pass. Sapevate che il servizio di Microsoft ha cambiato nome?