I migliori giochi PS4, PC, Xbox One e Switch in uscita nel mese di agosto 2020

Nonostante l'afa, sono tanti i giochi in uscita ad Agosto 2020, con alcuni titoli di grande spessore. L'arrivo ormai sempre più vicino della next-gen non ha fermato infatti gli editori più importanti, pronti a sparare le ultime cartucce prima di gettarsi a capofitto su PlayStation 5 ed Xbox Series X. E noi siamo come sempre pronti a raccontarvi le migliori dei prossimi 31 giorni.

Per non perdervi nessuna uscita potete consultare la lista completa delle uscite nella nostra sezione Giochi in uscita, mentre per approfondire le singole uscite del mese vi invitiamo guardare il video qua sotto dedicato ai migliori giochi in uscita nel mese di agosto 2020.