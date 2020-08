Fortnite, sfida dell’astronave: come ripararla e farla partire

L'astronave è arrivata su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3: nelle scorse ore l'acqua si è nuovamente ritirata sulla mappa di gioco di Epic Games, portando così alla comparsa di quella navicella spaziale che era stata individuata dai dataminer nei file di gioco già diverso tempo fa (e alla comparsa ad Atlantide, Le Rovine). E ora c'è anche una nuova sfida.

Per completare la sfida dell'astronave, che resta del tutto opzionale benché discretamente interessante, dovrete come prima cosa recarvi sul piccolo isolotto a nord delle Scogliere Scoscese (estremo punto nord della mappa di gioco di Fortnite). Qui, sull'isola, noterete una navicella abbandonata senza nessuno nei paraggi.

Prima di riavviarla dovere ripararla. Occorrono tre diverse componenti, tutte nei paraggi, eccetto per la terza che è stata sbalzata sulla spiaggia e si è incastrata nella montagna vicina. Recuperati tutti i componenti, interagite di nuovo con l'astronave e scegliete di farla partire. Comincerà a questo punto un conto alla rovescia un po' noioso, ma che vi permetterà di allontanarvi qualora vogliate godervi il tutto da lontano.

A questo punto l'astronave partirà a tutta velocità verso il cielo, con alcuni cambiamenti nell'area circostante: un forziere leggendario al suo posto, e quattro Fenditure tutte attorno al luogo che occupava. Avrete così ottenuto del buon loot (dalla cassa) e un veloce mezzo di trasporto istantaneo (i nuovi rift). Oh, oltre ai punti esperienza per aver portato a termine la missione, ovviamente.

Se tutto ciò vi sembra particolarmente complesso (ma vi assicuriamo che non lo è) eccovi anche un video da seguire passo passo. L'unico consiglio che vi diamo è di fare molta attenzione ai giocatori nemici: c'è una sola astronave per ogni partita, e naturalmente tutti vogliono raggiungerla prima degli altri. Ora non vi resta che tornare a dedicarvi alle sfide della Settimana 7.