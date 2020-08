Warframe - Cuore di Deimos: data di lancio dell'espansione dal Tennocon 2020

Digital Extremes ha appena annunciato la data di lancio di Warframe - Cuore di Deimos durante il Tennocon 2020. Questa espansione introdurrà nello sparatutto free-to-play la terza zona open world e arriverà su PC, PS4, Xbox One e Switch a partire dal 28 agosto 2020. Ecco tutte le novità emerse finora e un video gameplay distribuito per mostrare il gioco in azione.

Come è facile intuire dal nome, la nuova area sarà ambientata su Deimos, uno dei due satelliti che ruotano intorno a Marte. Sulla superficie di questo satellite i Tenno troveranno ad accoglierli legioni di creature aggressive e combattive. Saremo, però, costretti ad attraversare queste lande oscure per scoprire le origini dell'Infestazione e capire cosa stanno nascondendo gli Entrati, gli abitanti di Deimos.

Tutte le novità sono state raccolte in maniera puntuale nel nostro speciale di Warframe - Heart of Deimos, ma se volete avere una panoramica più veloce ecco le novità principali:

Per combatterli arriverà un nuovo Warframe, Xaku, creato in collaborazione con la community ed infuso di Vuoto. Un'altra novità in arrivo con Cuore di Deimos è il sistema Helminth Crysalis, un nuovo modo per personalizzare le abilità dei Warframe. I giocatori potranno nutrire la crisalide Helminth con delle risorse per sbloccare una nuova serie di abilità. Helminth si potrà nutrire persino di interi Warframe. Questo consentirà di trasferire una delle abilità da un Warframe inutilizzato in un altro a nostra scelta.

Inoltre due nuovi Warframe, Codename: Wraith e Codename: Alchemist, debutteranno entro la fine del 2020. Gli artisti di Digital Extremes hanno mostrato i primi bozzetti preparatori.

Warframe può essere giocato gratuitamente su PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e arriverà anche su PS5 e Xbox Series X. Sapevate che lo studio e il gioco stanno per essere acquistati da Tencent?