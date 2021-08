Tamagotchi: R2-D2, il droide di Star Wars, diventa un compagno digitale

Tamagotchi, famosa linea di giochi che permettono di accudire un animaletto digitale, riceverà presto un device a tema Star Wars, precisamente dedicato a R2-D2, il droide da compagnia che è centrale nella maggior parte delle saghe dedicate agli Skywalker.

"Star Wars ha dimostrato di essere un franchise senza tempo e che i fan sono desiderosi di continuare ad esplorare, il che rende un'emozione assoluta poterlo incorporare nell'esperienza Tamagotchi", dice Takayoshi Oyama del Business Management Team di Bandai. "Il Tamagotchi R2-D2 è una collaborazione storica e non vediamo l'ora di vedere come i fan del franchise reagiranno a questo dispositivo spaziale!"

Tamagotchi di R2-D2

Come potete vedere dall'immagine qui sopra, sarà possibile acquistare un Tamagotchi R2-D2 in due colorazioni: una principalmente bianca e una principalmente blu. I giocatori potranno giocare con varie esperienze interattive, allenare R2-D2 e insegnargli 19 diverse abilità, mantenerlo carico, pulito e divertirsi con 9 mini-giochi, due dei quali disponili fin da subito: ovvero uno basato sugli scontri a fuoco e uno sugli olo-scacchi. Se R2-D2 dovesse venir ignorato troppo a lungo, i Java potrebbero venire e potarsi via il droide.

Per ora la pubblicazione è confermata per gli USA per novembre 2021, ma non abbiamo informazioni certe per l'Italia. Se siete fan della saga, Bioware ha presentato la prossima grande espansione di Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith.