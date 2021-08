Marvel's Avengers: il weekend gratuito su Steam riporta migliaia di giocatori sui server

Il weekend gratuito di Marvel's Avengers organizzato da Square Enix durante lo scorso fine settimana si è rivelato un ottimo successo, tanto che migliaia di utenti PC si sono riversati nei server di Steam per impersonare eroi come Hulk e Iron Man.

Stando alle statistiche fornite da SteamDB, nelle scorse settimane il numero di utenti collegati contemporaneamente su PC non superava le poche centinaia, ma durante l'evento gratuito si è raggiunto un picco di oltre 10.222 utenti. Un successo che continua tutt'ora, considerando che al momento della stesura di questa notizia ci sono 6.700 utenti collegati a tre ore dal termine del periodo di prova gratuita. Questa iniezione di nuova utenza inoltre potrebbe non essere temporanea, visto che a molti potrebbe far gola lo sconto del 40% attualmente applicato al prezzo del gioco.

Marvel's Avengers

Ovviamente siamo ben lontani dai numeri registrati al lancio di Marvel's Avengers lo scorso settembre, quando si era raggiunto un picco di quasi 32.000 utenti. Ma d'altronde siamo anche lontani dalle statistiche dei giorni precedenti al periodo di prova gratuita, laddove il gioco non riusciva neppure a raggiungere i 1.000 utenti online.

Probabilmente parte del successo del weekend gratuito è dovuto anche all'espansione dedicata a Black Panther di Marvel's Avengers in arrivo tra poche settimane che sicuramente avrà destato l'interesse dei fan dei supereroi di casa Marvel.