Batman Day: Amazon celebra l'evento con un'iniziativa dedicata ai fan romani del cavaliere oscuro

Tra le offerte Amazon dell'estate c'è anche un'iniziativa di Amazon.it e DC Comics che, per questioni logistiche, si applica alle consegne effettuate nella città metropolitana di Roma.

Chi ordinerà da oggi 2 agosto fino alla mezzanotte del 31 agosto uno dei prodotti disponibili sulla pagina dell'evento, potrebbe ricevere il prodotto o i prodotti acquistati direttamente dalle mani del Cavaliere Oscuro.

L'iniziativa comprende anche set LEGO e action figure e fa parte dei festeggiamenti globali per il Batman Day, una giornata speciale che cade il 18 settembre ed è pensata per celebrare uno dei supereroi più apprezzati in assoluto. Tra i prodotti legati all'offerta ce ne sono anche alcuni in sconto come la Batman Arkham Collection per PS4 e il Blue Ray 4 di Batman: Titans of Cult - Limited Edition con steelbook, versione rimasterizzata del cult di Tim Burton con Jack Nickolson nei panni del Jocker e Michael Keaton in quelli di Batman.

