Lavazza a Modo Mio Voicy con Alexa: il modo migliore per farsi un caffè e gestire lo streaming

Grazie a Lavazza (who else?) i nostri sogni sono diventati realtà e in redazione è arrivata la prima macchina da espresso con Alexa integrata . A Modo Mio Voicy ci ha aiutati a rimanere svegli in queste ardenti giornate di luglio, anche se ha ridotto ai minimi termini la nostra produttività. Potete infatti facilmente immaginare cosa può succedere quando mettete una nuova assistente vocale a disposizione di un gruppo di estrosi zuzzurelloni.

La via è stata lunga e tortuosa, irta di pericoli, disseminata di "scusa, non ho capito". Ma finalmente ci siamo. L'ora è giunta.

Specifiche tecniche

Lavazza A Modo Mio Voicy

Partiamo da qualche dettaglio tecnico: Lavazza A Modo Mio Voicy è una macchina per il caffè espresso. Fa quindi il caffè, e su questo non ci piove. Per farlo utilizza le classiche capsule Lavazza, che sono in tutto e per tutto identiche a quelle di una A Modo Mio tradizionale. C'è una leva per l'inserimento della capsula (una per volta), un cassetto raccoglitore che ne contiene fino a 10 usate e ha un alert per avvisare quando il cassetto è pieno; il serbatoio contiene 1.1L di acqua (anche qui con alert dedicato) e la griglia poggia tazza è regolabile in 2 altezze.

Tutte queste componenti sono presenti in praticamente ogni prodotto di questo tipo. La particolarità del modello Voicy è dunque la presenza dell'assistente vocale Alexa. Questo si traduce in una sorta di Amazon Echo integrato nella parte superiore, con comandi dedicati, luce LED circolare, microfono e altoparlanti. Possiamo quindi scegliere come interagire con la macchina da espresso: coi classici tasti, con l'assistente vocale o via app. L'app Piacere Lavazza permette infatti di controllare lo stato della macchina, monitorare i consumi, ordinare le capsule e personalizzare il proprio espresso.

Scheda tecnica Lavazza A Modo Mio Voicy