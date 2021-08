Scarlet Nexus, vediamo il video con le citazioni della stampa mondiale

Anche per Scarlet Nexus, il recente action GDR di Bandai Namco, è arrivato il momento di avere un bel trailer pieno di citazioni della stampa. Ovviamente sono state selezionate le più entusiaste, ma va detto che il gioco è stato accolto generalmente in modo positivo, vendendo anche bene. Trovate il video in testa alla notizia.

Se vi interessa avere maggiori informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Scarlet Nexus in cui abbiamo scritto:

Scarlet Nexus è un action RPG in stile anime visivamente notevole, capace di utilizzare la tecnica del cel shading in maniera davvero efficace, sia per i personaggi che per alcuni degli scenari, e di proporre un bestiario di nemici caratterizzati da un design assolutamente folle e fuori di testa, come raramente se ne sono visti. Il gioco soffre per via di una struttura che tende a riciclare le ambientazioni e a trascurare il modo in cui ci si muove e si interagisce al loro interno, figlio di una concezione sostanzialmente old-gen, ma può contare su di una lunga (doppia!) campagna e su un sistema di combattimento che cresce di ora in ora, mettendoci a disposizione un repertorio di mosse assolutamente spettacolare.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Scarlet Nexus è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS5 e PS4.