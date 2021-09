Fortnite Stagione 8: arriva Carnage nel Pass Battaglia e torna Kevin il Cubo, ecco i nuovi trailer

La Stagione 8 del Capitolo 2 di Fortnite sta per iniziare con tante novità per i giocatori. Epic Games ha pubblicato un nuovo dedicato alla storia della nuova season e un filmato che offre una panoramica dei nuovi contenuti del Pass Battaglia, tra cui la nuova skin di Carnage, il simbionte del film Venom - La Furia di Carnage.

Come possiamo notare dal filmato della storia della Stagione 8 del Capitolo 2 di Fortnite Kevin il Cubo è tornato, portando con se tanti altri esemplari della sua specie e una nuova minaccia da affrontare. Ne vedremo delle belle.

"Il Cubo è tornato e ora.. È una moltitudine. Dai rottami fumanti della Nave Madre emerge una nuova minaccia. I Cubi si stanno risvegliando, diffondendo la contaminazione e creando fenditure verso il "Viceverso", recita la sinossi della nuova season di Fortnite.

"Entra nel Viceverso per affrontare i mostri e trovar armi del Viceverso. Unisciti alla sforzo della community per costruire difese contro i Cubi. Sta a voi, tutti voi, combattere per la sopravvivenza dell'Isola."

Il Pass Battaglia della Stagione 8 Capitolo 2 di Fortnite Battaglia Reale sarà disponibile al prezzo di 950 V-Buck e permetterà di guadagnarne 1.500 completando le sfide. Inoltre permetterà di ottenere nuove skin come quella sopracitata di Carnage ispirata al film Venom - La Furia di Carnage, J.B. Scimpanski, Cartonno e Fabio Foltachioma, che possiamo ammirare nel trailer del Pass Battaglia.

La nuova season di Fortnite ha inizio oggi e si concluderà il 5 dicembre 2021.

Nel frattempo la causa Apple vs Epic Games ha segnato una vittoria parziale per Fortnite, che tuttavia non tornerà sull'App Store di iOS.