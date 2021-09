iPhone 13: 1 TB di memoria per i modelli Pro, nuove conferme da un noto analista

Poco prima dell'annuale evento Apple dedicato agli iPhone, un noto analista - Ming-Chi Kuo - ha segnalato quali potrebbero essere i tagli di memoria dei vari modelli di iPhone 13: con la versione Pro si potrà arrivare fino a 1 TB di spazio di archiviazione. La dimensione minima dovrebbe essere 128 GB.

Ricordiamo che iPhone 12 aveva come taglio minimo i 64 GB e come taglio massimo i 512 GB. Secondo una nota di ricerca della compagnia TF International Securities scritta da Kuo, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max arriveranno fino a 1 TB. In pratica, la memoria di archiviazione massima del nuovo modello dello smartphone Apple dovrebbe essere doppia rispetto al passato.

Precisamente, l'analista afferma che iPhone 13 mini e iPhone 13 saranno distribuiti con questi tagli di memoria:



128 GB

256 GB

512 GB

Invece, gli iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max dovrebbero essere disponibili con le seguenti dimensioni:



128 GB

256 GB

512 GB

1 TB

Come sempre, ricordiamo che si tratta di un report di un analista, non di informazioni ufficiali. Per scoprire come stanno le cose, dovremo attendere la giornata di domani, 14 settembre 19:00 ora italiana, per vedere tutti i dettagli sull'iPhone 13 di Apple.

Nel frattempo, potete vedere i dettagli su quanto sappiamo di questi modelli nel nostro speciale dedicato: iPhone 13: uscita, prezzo, novità e rumor sui nuovi modelli di Apple.