The Batman: ecco Catwoman, interpretata dall'affascinante Zoë Kravitz, in uno scatto del film DC

Il DC FanDome sta per iniziare e gli appassionati del mondo dei fumetti non vedono l'ora di scoprire qualcosa in più riguardo a The Batman, nuovo film dal regista Matt Reeves, che vedrà Robert Pattinson nei panni dell'Uomo Pipistrello. Inoltre, Reeves ha ora svelato un'immagine che mostra l'affascinante Zoë Kravitz nei panni di Catwoman, ovvero Selina Kyle.

Reeves anticipa che avremo modo di vedere di più riguardo a Zoë Kravitz nei panni di Catwoman durante il DC Fandom. Lo scatto condiviso è molto semplice, con l'attrice di The Batman che guarda verso la destra della telecamera: non sappiamo chi sta fissando, forse Batman stesso. La donna indossa una semplice canotta e un visibile eyeliner nero.

Il nuovo trailer di The Batman è atteso durante il DC FanDome. Il film è stato influenzato anche dalla pandemia, che lo ha costretto a vari ritardi. Zoë Kravitz stessa, per prepararsi al ruolo di Catwoman, ha dovuto allenarsi cinque giorni a settimana con allenatori che la seguivano virtualmente.

Il DC FanDome non sarà interessante solo per gli appassionati del cinema, ma anche per i videogiocatori. Avremo infatti modo di vedere qualcosa riguardo a Gotham Knights e Suicide Squad Kill the Justice League.

Parlando di Gotham Knights: la Corte dei Gufi si mostra in tre teaser ufficiali. Inoltre, Suicide Squad Kill the Justice League condivide un numero per fare scherzi telefonici.