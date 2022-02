Nintendo Switch Sports, abbiamo provato l'online test dell'erede di Wii Sports

Wii Sports è stato la killer application di Nintendo Wii, ormai nel lontano 2006. Nonostante il successo, era un gioco talmente legato a un particolare momento storico e a quella determinata console, che crearne dei seguiti si è rivelato tutt'altro che semplice. Dopo Wii Sports Club su Wii U, un progetto con poca anima e senza alcun successo commerciale, Nintendo ci riprova; e ci riprova cambiando nome, da Wii a Switch Sports, in continuità con le mutanti nomenclature delle console dell'azienda, e alterando l'aspetto visivo dell'opera.

In questo fine settimana Nintendo ha organizzato un test online, pur limitato nelle discipline, test al quale abbiamo partecipato: vi raccontiamo le prime impressioni nel nostro provato di Nintendo Switch Sports.

Il lavoro grafico dietro a Nintendo Switch Sports è indubbiamente pregevole: sarà possibile utilizzare i Mii, ma come in Mario Kart saranno un'opzione a scelta dell'utente. Il canone visivo creato è un ibrido tra Splatoon, da cui eredita molte forme e un simile design degli occhi e dei capelli, e Animal Crossing: New Horizons (il naso in particolare). Le proporzioni dei personaggi, invece, sono molto più realistiche che nei titoli appena nominati, probabilmente per esigenze ludiche (sarebbe stato arduo, immaginiamo, coniugare personaggi deformati con ambientazioni simili a quelle reali). L'effetto finale è comunque molto piacevole e c'è da chiedersi se in futuro questa linea non possa diventare quella principale, andando a sostituire i Mii: questi personaggi sono sicuramente più belli e coerenti, ma anche meno iconici e più difficilmente personalizzabili.

Proprio nella pagina della personalizzazione dell'avatar, non esplorabile nel test online, abbiamo notato che è stata eliminata la scelta del sesso biologico. Naturalmente ci sono capigliature e occhi immediatamente associabili all'uno o all'altro genere, ma sembra che non ci sia - a differenza che coi Mii - una netta separazione tra i due. Il sesso quindi non sarà specificato, e potrete mischiare le componenti in totale libertà, vestiti compresi (supponiamo). È stato gradevole notare che è stata riposta una cura particolare sulla selezione della mano dominante: non solo si può scegliere, ma si può anche cambiare per ogni singola disciplina. Una caratteristica forse incomprensibile per un destrimano, ma i mancini sono spesso portati dalla quotidianità all'ambidestrismo, e non è raro che, ad esempio, si possa utilizzare una racchetta con una mano, e lanciare degli oggetti con l'altra. Ecco, è possibile memorizzare queste scelte nel profilo del personaggio.

Nintendo Switch Sports: lo stile grafico è davvero piacevole

Un ultimo appunto, che abbiamo dato per scontato: il sistema di controllo è basato sui motion control e, a parte casi particolari (come la doppia spada nel chanbara), viene gestito tutto con un singolo Joy-Con, che non va impugnato come in Arms, quindi col profilo stretto rivolto verso di noi (in gergo tennistico si direbbe "a martello"), bensì come si fa giocando tradizionalmente, quindi coi pulsanti disposti verso il nostro viso (un'impugnatura "western", sempre parlando di tennis). Proprio per il focus sui motion control, il gioco non supporterà la versione Lite di Nintendo Switch.

Ed eccoci arrivati alle nostre impressioni riguardanti i tre sport disponibili nel test online, ai quali si aggiungeranno nel gioco finale pallavolo, badminton e calcio (e, in futuro come contenuto scaricabile, golf). Purtroppo non è stato riproposto il bellissimo tennis tavolo di Wii Sports Resort, e valuteremo la scelta di preferirgli il badminton in fase di recensione, quando uscirà Nintendo Switch Sports, il 29 aprile.