Uncharted: ottimo debutto per il film con Tom Holland in USA

Il film di Uncharted con protagonista Tom Holland sta facendo registrare degli ottimi incassi al botteghino USA, tanto da far parlare di un successo, con incassi stimati tra i 45 e i 50 milioni di dollari nella prima settimana di programmazione, che gli hanno fruttato la prima posizione in classifica tra i film più visti della settimana.

In seconda posizione troviamo Dog, mentre in terza un altro film con Holland: Spider-Man: No Way Home.

Interessante notare, come fatto dall'analista Benji-Sales, che il 48% del pubblico di Uncharted nel giorno di debutto avesse meno di 25 anni. Soprattutto i più piccoli hanno dato giudizi particolarmente positivi al film (96%). Molti di questi potrebbero essere stati esposti al franchise per la prima volta.

Il successo della pellicola fa anche ritenere che il franchise Uncharted sia tutto tranne che finito. Probabilmente vedremo altri film e altri videogiochi della serie, così da sfruttarne il successo tra il grande pubblico.

Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Uncharted.