Sega Genesis / Mega Drive: lanciato un database online con tutti i giochi della console

Online un nuovo database che riporta tutti i giochi Sega Genesis / Mega Drive, compresi di molta documentazione. Si tratta del primo step del progetto VG Complete, che mira a essere un punto di riferimento dal punto di vista della preservazione della storia dei videogiochi, espandendosi anche ad altre piattaforme.

Un esempio di scheda del database

Il database di VG Complete è davvero ricco e curato. I giochi sono presentati in ordine alfabetico, tutti con la loro copertina originale (versione USA). Cliccando sopra una copertina si apre la pagina del gioco relativo che riporta le informazioni generali (Console, territorio, editore, sviluppatore, genere, anno di uscita, numero di giocatori, modalità di gioco), il retro di copertina, l'immagine della cartuccia, almeno uno screenshot e almeno un video del gioco. Ad arricchire il tutto c'è anche una breve descrizione, tratta da MobyGames, e un file PDF con il manuale. Attualmente i manuali non sono disponibili per tutti i giochi, ma l'autore del database li sta piano piano caricando. Considerando che si tratta di un lavoro individuale è davvero notevolissimo.

Da notare la possibilità di cambiare il territorio del gioco, ove possibile, così da poter vedere le differenze di packaging tra le varie edizioni.

VG Complete - Sega Genesis / Mega Drive

Le prossime console che dovrebbero essere aggiunte al database di VG Complete dovrebbero essere NES, Super NES, Nintendo 64, PlayStation e Dreamcast.