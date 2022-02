Bloodborne PSX: un video mostra l'aggiornamento 1.05, che aggiunge lo split screen

Bloodborne PSX continua a crescere e con l'aggiornamento 1.05 ottiene una caratteristica molto attesa dalla comunità: la possibilità di giocare in cooperativa tramite split screen. La novità è stata mostrata in un video esplicativo, che trovate in testa alla notizia.

Come ben visibile dal filmato, per attivare lo split screen basta andare nelle opzioni e avviare la modalità "Local co-op". In questo modo si potrà giocare in due condividendo lo stesso schermo. Naturalmente è consigliato l'utilizzo di due controller.

Bloodborne PSX è un demake di Bloodborne per PS4 ripensato come se fosse un gioco per la prima PlayStation. Al lancio ha ottenuto una grossa visibilità per la bontà della realizzazione e per il nome che si porta dietro. Naturalmente si tratta di un progetto indipendente, svincolato da FromSoftware e completamente gratuito, quindi senza fini di lucro. Anche l'aggiornamento 1.05 è gratuito, com'era facilmente prevedibile.

Se vi interessa, potete scaricarlo da itch.io, dove troverete altri filmati e immagini. Importante notare che Bloodborne PSX è pensato per essere giocato con un controller standard della prima PlayStation. Per questo motivo la rotazione della telecamere è affidata dai pulsanti dorsali e non allo stick analogico.