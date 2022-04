Anno 1800: un trailer presenta la settimana di gioco gratis per celebrare il lancio dell'Anno 4

Anno 1800 sarà giocabile gratuitamente dal 12 al 19 aprile 2022, ossia per un'intera settimana, per festeggiare il lancio dell'Anno 4, la nuova stagione di contenuti, come annunciato da Ubisoft con un nuovo trailer. Potrete scaricare il gioco dall'Epic Games Store o da Ubisoft Connect.

Inoltre potete ottenere il Pack Decorazioni Stagionali come ricompensa nel caso decidiate di acquistare il gioco completo con il programma Presenta un Amico.

Il filmato, che potete trovare in testa alla notizia, è molto breve ed un montaggio tra sequenze di di gioco e citazioni della stampa, ovviamente quelle più positive.

Benvenuto nell'alba dell'era industriale. Vivi uno dei periodi più emozionanti e di rapida evoluzione di tutti i tempi in una ricca esperienza di costruzione urbana.

Scopri nuove tecnologie, continenti e società. La strategia che sceglierai definirà il tuo mondo. Gioca da solo, in PvP o in co-op. Come il mondo ti ricorderà dipende da te.

L'ALBA DI UNA NUOVA ERA: dimostra le tue capacità creando città enormi, pianificando reti logistiche, colonizzando un nuovo continente esotico, inviando spedizioni in tutto il mondo e dominando gli avversari grazie a diplomazia, commercio o guerra.

LA CLASSICA ESPERIENZA DI ANNO: include una campagna basata su una storia, una modalità sandbox personalizzabile e la classica modalità multiplayer di Anno.

NUOVE FUNZIONALITÀ PER UNA NUOVA ERA: spedizioni in tutto il mondo alla ricerca di fama e fortuna, e una nuova funzione riguardante la manodopera.

Fai squadra con un massimo di tre amici per costruire insieme l'impero industriale dei vostri sogni nella modalità cooperativa per Anno 1800.