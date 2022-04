Humble Bundle: oltre 13,5 milioni di dollari in beneficenza nel 2021

Humble Bundle ha pubblicato il report sui risultati conseguiti nel 2021, dal quale emerge che grazie alla vendita dei bundle sono stati donati oltre 13,5 milioni di dollari in beneficenza per oltre 15.000 enti differenti, mentre in totale dal 2010 ad oggi la compagnia ha devoluto oltre 200 milioni di dollari.

Dal report apprendiamo che l'Humble Bundle: Covid-19 ha totalizzato 1,1 milioni di dollari devoluti per l'India e il Brasile. Tali fondi sono stati distribuiti a vari enti benefici che a loro volta hanno offerto il loro aiuto ai popoli più bisognosi. Ad esempio, Direct Relief ha acquistato 400 concentratori di ossigeno per uso medico che hanno aiutato 2.000 persone in Brasile, mentre International Medical Corps ha schierato 260 team per le vaccinazioni nelle zone rurali, quelle più svantaggiate, somministrando oltre 50.000 dosi.

Le donazioni di Humble Bundle non riguardano solo l'emergenza rappresentata dal Covid, ma coprono vari settori. Dai fondi devoluti per le crisi internazionali, passando all'istruzione e attività per promuovere l'inclusività fino ad arrivare a iniziative per impedire il "Climate Change". Grazie agli acquisti dei bundle, ad esempio, sono stati devoluti 2 milioni di dollari per la cura di disturbi mentali e la prevenzione di suicidi, sono stati distribuiti 1,8 milioni di pasti nei paesi bisognosi, sono stati piantati 48.195 alberi nelle zone colpite da incendi e inondazioni e sono state finanziate più di 2.000 ore di ricerca per la cura al cancro al seno.

Questi sono solo alcuni dei numeri snocciolati nel lungo report di Humble Bundle, che volendo potrete leggere per intero a questo indirizzo. Nelle scorse settimane Humble Bundle ha invece lanciato un corposo bundle per aiutare le vittime della guerra in Ucraina che ha raccolto ben 20 milioni di dollari in soli 10 giorni.