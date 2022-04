Overwatch 2: le abilità della Junker Queen potenzialmente svelate da un leak

Sin dal lancio della mappa Junkertown nel 2017 i fan di Overwatch aspettano il debutto della Junker Queen come personaggio giocabile, cosa che stando a un leak potrebbe finalmente accadere con Overwatch 2. In una recente livestream FéféGG, nickname di Félix Münch, ex-coach professionista, caster e analista della Overwatch League, potrebbe aver svelato in anticipo le abilità della regina di Junker Town.

FéféGG afferma di aver ricevuto le sue informazioni da una fonte anonima, quindi il tutto è da prendere con le pinze, secondo cui la regina di Junkertown sarà un tank o un support. Utilizza un'arma simile a uno shotgun chiamata "Scattergun", mentre per gli attacchi melee il personaggio si avvale di una sorta di spada seghettata che infligge "sanguinamento" agli avversari, causando dunque danni nel tempo. Premendo il tasto del fuoco secondario dell'arma, inoltre, lancerà la lama come se fosse un boomerang attirando a sé i nemici colpiti.

Una delle due abilità della Junker Queen consiste in un "grido di guerra" che aggiunge 200 punti vita al personaggio e 100 ai compagni nelle vicinanze. Garantisce inoltre un buff del 30% alla velocità di movimento, ma non è chiaro se l'effetto si estende anche agli alleati. L'altra abilità invece consiste in un attacco ad area che colpisce tutti i bersagli di fronte alla Junker Queen, infliggendo anche in questo caso sanguinamento.

L'Ultra invece si chiama "Rampage" e una volta attivata il personaggio si scaglia in avanti eseguendo attacchi rotanti. I malcapitati colpiti subiscono danni, sanguinamento e un debuff che impedisce le cure per alcuni secondi. Il personaggio ha anche un'abilità passiva che apparentemente le fa recuperare PV in base ai danni da sanguinamento inflitti agli avversari.

Overwatch, la Junker Queen in uno dei volantini sparsi per la mappa Junkertown

Come accennato in precedenza per quanto FéféGG sicuramente abbia dei contatti all'interno del panorama di Overwatch 2, le indiscrezioni riportate qui sopra sono da prendere con le molle. Va detto comunque che prima o poi la regina di Junkertown farà sicuramente il suo debutto nello sparatutto, considerando gli indizi lasciati nel tempo dagli sviluppatori.

Nel frattempo con un aggiornamento Blizzard ha rimosso la lettera "Z" dalle skin di Zarya, l'eroina russa di Overwatch, in quanto rappresenta un simbolo pro-guerra.