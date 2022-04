Gundam Evolution: video gameplay di 25 minuti dalla beta del free-to-play per PC e console

IGN ha pubblicato un video gameplay di circa 25 minuti tratto dalla beta di Gundam Evolution. Purtroppo il network test è a numero chiuso e in corso esclusivamente in Nord America e Giappone, ma quantomeno il filmato ci offre un assaggio piuttosto corposo delle dinamiche di gioco di questo sparatutto multiplayer a base di robottoni.

Gundam Evolution è un sparatutto multiplayer free-to-play con scontri 6v6 in arrivo durante il corso del 2022 su PS5, PS4, PC, Xbox Series X|S e Xbox One. I giocatori dovranno darsi battaglia a bordo degli iconici Mobile Suit, tra cui Barbatos, Exiae Marasaiognuno, oguno caratterizzato da attacchi ed quipiaggiamenti specifici.

Stando ai dettagli condivisi in occasione del reveal ufficiale avvenuto durante lo State of Play dello scorso mese, al lancio saranno disponibili dodici Mobile Suit e tre modalità differenti: Cattura, Dominazione e Distruzione. Il filmato qui sopra mostra un match tratto proprio da quest'ultima modalità, in cui a turno ogni squadra deve difendere degli obiettivi, permettendoci di avere un assaggio delle dinamiche di gioco, le abilità e i gadget dei Mobile Suit, come ad esempio una sorta di trampolino piazzabile a terra che permette di raggiungere velocemente le zone elevate e una sorta di campo energetico che cura i compagni di squadra.

Che ne pensate di quanto visto, lo sparatutto free-to-play di Bandai Namco Online vi ha fatto una buona impressione?