PS5: l’ultimo update di sistema blocca le impostazioni di alcuni TV per via dell’ALLM

Stando alle segnalazioni di diversi utenti, l'ultimo aggiornamento di sistema di PS5 impedisce di modificare le impostazioni delle immagini di alcuni modelli di TV, in particolare quelli che supportano la ALLM (Auto Low Latency Mode), ovvero una funzione che si pone l'obiettivo di ridurre quanto più possibile l'input lag. Il problema è stato esaminato nell'ultimo video di HDTVTest che trovate qui sotto, dove si parla anche di alcune possibili soluzioni parziali.

Come spiegato nel filmato, con l'update 22.01-05 pubblicato lo scorso mese, ora PS5 costringe i TV ad avviare l'ALLM se supportato. Di conseguenza, quando attivo alcuni modelli bloccano determinate impostazioni delle immagini, tutto in virtù di un input lag minore, il che di per sé non è un male. Il problema tuttavia è che, a differenza di quanto accade su Xbox Series X|S, Sony per il momento non ha integrato un opzione per impedire l'auto-attivazione dell'ALLM su PS5.

Di conseguenza gli utenti in tal senso apparentemente non hanno possibilità di scelta: una volta attivo l'ALLM alcune impostazioni vengono letteralmente bloccate e non possono essere modificate anche nel caso non si utilizzi il classico preset "modalità gioco" del TV (o "Game Optimizer").

Sia chiaro, un input lag basso è solitamente un grande vantaggio per il giocatore, ma in alcuni casi gli utenti potrebbero preferire utilizzare varie opzioni di video processing (che solitamente influiscono negativamente sull'input lag) in titoli magari non densissimi di azione, come Life is Strange: True Colors giusto per fare un esempio, per migliorare la resa visiva del loro pannello.

La soluzione in tal senso è disattivare l'ALLM direttamente dal TV, cosa che tuttavia non è possibile con tutti i pannelli e in alcuni casi ciò comporta la disattivazione automatica anche del VRR, feature molto apprezzata e che nel prossimo futuro verrà supportata anche da PS5. Oppure nel caso dei modelli LG C1 (e C2) significa rinunciare anche all'HDR e i 120Hz. Insomma, parliamo di una soluzione solo parziale al problema.

La speranza in tal senso è che con uno dei prossimi aggiornamenti di sistema Sony introduca su PS5 un opzione per scegliere se attivare o meno l'ALLM direttamente dalla console.