Hogwarts Legacy: cast dei doppiatori annunciato da Warner Bros.

Oggi Warner Bros. Games e gli sviluppatori di Avalanche Software hanno annunciato il cast dei doppiatori di Hogwarts Legacy.

Tra questi c'è anche Simon Pegg, che darà voce nella versione inglese all'antipatico preside Phineas Nigellus Black, entrambi protagonisti oggi di un video dietro le quinte di Hogwarts Legacy.

Il personaggio del giocatore invece sarà doppiato da Sebastian Croft (attore della versione giovanile di Ned Stark in Games of Thrones e nei panni di Atti in Horrible Histories: The Movie - Rotten Romans) per la versione maschile e da Amelia Gething (The Spanish Princess, Emily) per quella femminile.

Ecco l'elenco dei doppiatori svelati oggi da Warner Bros. Games:

Preside Phineas Nigellus Black - Simon Pegg

Protagonista - Sebastian Croft / Amelia Gething

Professoressa Matilda Weasley - Lesley Nicol

Professor Onai - Kandace Caine

Professor Satyavati Shanh - Sohm Kapila

Everett Clopton - Luke Youngblood

Mahendra Pehlwaan - Asif Ali

Nick-Quasi-Senza-Testa - Jason Anthony

Cappello Parlante - Jason Anthony

Hogwarts Legacy, un'immagine tratta dal gioco

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà completamente doppiato anche in lingua italiana, anche se per il momento il cast non è stato ancora svelato. Il gioco sarà disponibile dal 10 febbraio su PS5, Xbox Series X|S e PC, dal 4 aprile su PS4 e Xbox One e dal 25 luglio su Nintendo Switch.