Avatar: Frontiers of Pandora è stato in produzione per almeno cinque anni

La produzione di Avatar: Frontiers of Pandora è iniziata almeno cinque anni fa. Questo è quanto emerso dalle parole del creative director Magnus Jansén, dette in un intervista concessa alla testata Games Radar+, in cui ha parlato anche della collaborazione con lo studio di James Cameron.

Jansén: "Abbiamo passato il tempo a creare una nuova zona di Pandora e gli strumenti necessari per darle vita sull'ultima generazione di console e su PC." Il lavoro è stato fatto in collaborazione con Lightstorm Entertainment, la casa di produzione di James Cameron.

"Il cuore del gioco è lo Snowdrop, il nostro engine. Quando abbiamo incontrato Lightstorm per la prima volta, lo Snowdrop ha mostrato ai nostri partner che volevamo spingere la tecnologia oltre i limiti, come fanno loro con i film. È stata e sarà il fondamento della nostra collaborazione."

Avatar: Frontiers of Pandora è uno dei giochi di Ubisoft in uscita nel 2023 su PC, Xbox Series X e S e PS5. Il titolo di Ubisoft Massive dovrebbe uscire tra il 1° aprile 2023 e il 31 marzo 2024, ossia durante il prossimo anno fiscale, in un periodo che si annuncia davvero difficile per Ubisoft, viste le recente notizie su rinvii e cancellazioni.