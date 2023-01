CES 2023: AMD presenta la nuova linea 7000 di processori e schede grafiche per il mercato laptop

Il keynote di AMD tenutosi sotto la luce dei riflettori del CES 2023 è stato denso di annunci e di novità inerenti all'ultima generazione di GPU e CPU del colosso americano. Vi abbiamo già parlato dei nuovi processori con V-Cache e della linea non X per desktop presentati inaspettatamente durante l'evento digitale ed è ora giunto il momento di concentrarsi sulle schede video ed i processori mobile che arricchiscono l'attuale generazione hardware AMD e che debutteranno nei prossimi mesi con tante varianti in grado di accontentare tutte le esigenze dei giocatori. In questo articolo scopriremo le specifiche tecniche delle cinque nuove linee di processori e delle GPU creati per i laptop che presto popoleranno il mercato.

AMD Ryzen 7000 Mobile Lisa Su di AMD sul palco durante il Keynote del CES 2023 Come detto poco sopra, l'offerta AMD per le mobile GPU è davvero vasta e con una nomenclatura che può mettere in difficoltà facilmente. Trattandosi di 5 linee completamente nuove ogni modello è identificabile con il primo numero che indica l'anno di rilascio (il 7 quindi per l'anno 2023) ed il terzo che ne descrive l'architettura, ovvero il 4 per la Zen 4 e così via. Le lettere di ogni modello, infine, ci danno l'informazione inerente ai consumi massimi: HX per i 75 watt, HS per i 45 watt e U per i 28 watt. I processori di AMD presentati durante il CES 2023 sono dunque i seguenti: Ryzen 7045, 7040, 7035, 7030 e 7020. Le cinque famiglie, con prestazioni e consumi diversi tra loro, saranno protagoniste nei laptop dei maggiori produttori in arrivo entro la metà dell'anno. Ovviamente le configurazioni varieranno ma si manterrà sempre un equilibrio tra potenza delle GPU e CPU.

AMD Ryzen 7045: Dragon Edge Dragon Edge è il top di gamma delle CPU mobile AMD in arrivo su laptop La prima, denominata Dragon Edge, rappresenta la massima serie, e verrà equipaggiata sui laptop dalle alte prestazioni per il gaming. Queste CPU sono costruite su architettura Zen 4 a 5 nanometri, supportano le DRR5 ed offrono fino al 18% di prestazioni in più in single thread e fino al 78% in più in multi thread rispetto a 6900HX. Le quattro varianti, disponibili da febbraio 2023, sono le seguenti. AMD Ryzen 9 7945HX : 16 core, 32 thread, fino a 5,4 GHz (base a 2,5 GHz), 80 MB di cache, TPD 55-75 W

: 16 core, 32 thread, fino a 5,4 GHz (base a 2,5 GHz), 80 MB di cache, TPD 55-75 W AMD Ryzen 9 7845HX : 12 core, 24 thread, fino a 5,2 GHz (base a 3 GHz), 76 MB di cache, TPD 45-75 W

: 12 core, 24 thread, fino a 5,2 GHz (base a 3 GHz), 76 MB di cache, TPD 45-75 W AMD Ryzen 7 7745HX : 8 core, 16 thread, fino a 5,1 GHz (base a 3,6 GHz), 40 MB di cache, TPD 45-75 W

: 8 core, 16 thread, fino a 5,1 GHz (base a 3,6 GHz), 40 MB di cache, TPD 45-75 W AMD Ryzen 5 7645HX: 6 core, 12 thread, fino a 5 GHz (base a 4 GHz), 38 MB di cache, TPD 45-75 W

AMD Ryzen 7040: Phoenix Il piccolo ma potente AMD Ryzen 7040 La seconda fascia per prestazioni e consumi di AMD è la serie Ryzen 7040, denominata Phoenix, ed è composta da tre varianti di processori, anch'esse realizzate a 5 nanometri su architettura Zen 4 integrando una RDNA2. Nel presentare l'AMD Ryzen 9 7940HS, Lisa Su ha scherzato sulle prestazioni mettendola a confronto con l'Apple M1 Pro e l'Intel Core i7 1280P, mostrando la superiore velocità di rendering della CPU AMD. I tre processori, disponibili da marzo, sono i seguenti. AMD Ryzen 9 7940HS : 8 core, 16 thread, fino a 5,2 GHz (base a 4 GHz), 40 MB di cache, TPD 35-45 W

: 8 core, 16 thread, fino a 5,2 GHz (base a 4 GHz), 40 MB di cache, TPD 35-45 W AMD Ryzen 7 7840HS : 8 core, 16 thread, fino a 5,1 GHz (base a 3,8 GHz), 40 MB di cache, TPD 35-45 W

: 8 core, 16 thread, fino a 5,1 GHz (base a 3,8 GHz), 40 MB di cache, TPD 35-45 W AMD Ryzen 5 7640HS: 6 core, 12 thread, fino a 5 GHz (base a 4,3 GHz), 38 MB di cache, TPD 35-45 W

AMD Ryzen 7035: Rembrandt-R Il grafico delle prestazioni della linea AMD Ryzen 7035 AMD completa l'offerta con le fasce più basse, ideate per un contesto in cui non sono richieste potenza di calcolo e velocità di rendering elevatissime. La serie AMD Ryzen 7035 denominata Rembrandt-R, integra una GPU RDNA2 ed è realizzata a 6 nanometri. La disponibilità all'interno dei laptop è imminente per i nuovi notebook HP, Acer, Lenovo e ASUS. Di seguito le specifiche tecniche e tutti i modelli che saranno disponibili. AMD Ryzen 7 7735HS : 8 core/16 threads, frequenza base 3,2 GHz, boost 4,75 GHz, 20 MB di cache totale e TDP di 35 W

: 8 core/16 threads, frequenza base 3,2 GHz, boost 4,75 GHz, 20 MB di cache totale e TDP di 35 W AMD Ryzen 5 7535HS : 6 core/12 threads, frequenza base 3,3 GHz, boost 4,55 GHz, 19 MB di cache totale e TDP di 35 W

: 6 core/12 threads, frequenza base 3,3 GHz, boost 4,55 GHz, 19 MB di cache totale e TDP di 35 W AMD Ryzen 7 7735U : 6 core, 12 thread, fino a 5 GHz (base a 4,3 GHz), 38 MB di cache, TPD 35-45 W

: 6 core, 12 thread, fino a 5 GHz (base a 4,3 GHz), 38 MB di cache, TPD 35-45 W AMD Ryzen 5 7535U : 6 core/12 threads, frequenza base 2,9 GHz, boost 4,55 GHz, 19 MB di cache totale e TDP di 15-28 W

: 6 core/12 threads, frequenza base 2,9 GHz, boost 4,55 GHz, 19 MB di cache totale e TDP di 15-28 W AMD Ryzen 3 7335U: 4 core/8 threads, frequenza base 3,0 GHz, boost 4,3 GHz, 10 MB di cache totale e TDP di 15-28 W