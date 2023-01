WWE 2K23: le edizioni Deluxe e Icona sono state svelate, vediamo i contenuti e i bonus preordine

2K ha presentato le varie edizioni di WWE 2K23, che includono la Digital Cross-Gen, la Standard, la Deluxe e l'edizione Icona. Vediamo tutti i dettagli in modo ordinato.

Prima di tutto, precisiamo che ogni versione di WWE 2K23 propone come bonus preordine un pacchetto chiamato Bad Bunny che include il personaggio giocabile Bad Bunny e la Carta La mia FAZIONE Bad Bunny Rubino.

La versione Standard è disponibile per PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S. La versione Digital Cross-Gen è solo per console e include su PlayStation le versioni PS4 e PS5, mentre su Xbox include le versioni Xbox One e Xbox Series X|S, come siamo certi avevate intuito da soli.

Vediamo ora la versione Deluxe di WWE 2K23 che include i seguenti contenuti:

Accesso in anteprima di 3 giorni, a partire dal 14 marzo 2023

Accesso Season Pass (5x DLC)

Mega potenziamento La mia ASCESA

SuperCharger

1x Carta La mia FAZIONE Evo John Cena Rubino

1x Carta La mia FAZIONE Bianca Belair Smeraldo

1x Carta La mia FAZIONE Asuka Oro

1x Carta La mia FAZIONE Edge Oro

3x Pacchetti Lancio La mia FAZIONE Base Premium

Ecco infine i contenuti dell'edizione Icona di WWE 2K23:

Accesso in anteprima di 3 giorni, a partire dal 14 marzo 2023

Accesso Season Pass (5x DLC)

Mega potenziamento La mia ASCESA

SuperCharger

1x Carta La mia FAZIONE Evo John Cena Rubino

1x Carta La mia FAZIONE Bianca Belair Smeraldo

1x Carta La mia FAZIONE Asuka Oro

1x Carta La mia FAZIONE Edge Oro

3x Pacchetti Lancio La mia FAZIONE Base Premium

Prototipo Cena giocabile

1x Carta La mia FAZIONE prototipo Cena

Leviatano Batista giocabile

Giovane OVW-Era Randy Orton giocabile

Giovane OVW-Era Brock Lesnar giocabile

Cintura John Cena Legacy Championship

Arena Wrestlemania 22

1x Carta La mia FAZIONE Allenatore Paul Heyman Smeraldo

3x Pacchetti Lancio La mia FAZIONE Deluxe Premium

Vi lasciamo infine al trailer, alla data di uscita e a tutti gli altri dettagli di WWE 2K23.