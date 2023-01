Warlander: la recensione dell'ibrido tra action e MOBA

Il gioco sviluppato da Toylogic e edito da Playon è il classico esempio del "ma perché nessuno ci ha pensato prima?" Il gameplay funziona nella sua semplicità e, come quasi tutti i titoli multiplayer free to play, anche Warlander è (relativamente) semplice da imparare ma una vera sfida da perfezionare. È come se gli sviluppatori avessero preso una serie di buone idee da diversi titoli multiplayer e le avessero combinate in un prodotto che funziona perché dà spazio ai giocatori di trovare il loro stile di gioco.

C'è una nicchia di amanti di League of Legends a cui dà fastidio una cosa su tutte: la visuale. La prospettiva dall'alto, retaggio delle origini da RTS, sembra proprio essere un ostacolo per queste persone: da adesso, però, c'è un nuovo gioco che sembra fatto apposta per loro. Si chiama Warlander ed è fortemente ispirato alle logiche e allo stile di combattimento dei MOBA, ma adotta la classica prospettiva in terza persona tipica dei giochi d'azione. Si combatte all'arma bianca, con tanto di guardia e scudi, o dalla distanza, con balestre e incantesimi, e l'obiettivo è uno solo: prendere a spadate il cuore della base nemica finché non esplode.

Prima di iniziare una partita, infatti, dovrete mettere insieme una squadra di massimo 5 personaggi la cui potenza è dettata dal Titolo che possiedono. Ci sono 6 livelli (0,1,2,3,4 o 5 stelle) e in ogni squadra ci deve almeno essere un personaggio di livello 0 (ovvero senza titolo) per poter cominciare la partita o tornare in gioco se non avete abbastanza punti valore per acquistare un personaggio più potente della vostra squadra. I Titoli, oltre ad aumentare i punti salute di un personaggio, aumentano la quantità di armamenti e abilità che quest'ultimo può equipaggiare. Ogni oggetto (una spada, un pezzo di armatura o un'abilità passiva) ha un peso misurato in CP con le armi e le magie più potenti che possono arrivare a occupare 1/5 della capacità di carico di un singolo personaggio. All'inizio le opzioni sono molto risicate, ma guadagnando esperienza e sbloccando nuove attrezzature le combinazioni possibili si fanno sempre più complesse e malleabili.

Guerrieri, maghi e cleriche

Non importa che classe scegliete in Warlander, se siete in difesa date una mano con la costruzioni delle armi di difesa, torneranno utili

Ci sono 3 classi: guerriero, mago e clerica. Il primo è pensato per il combattimento corpo a corpo da prima linea ed è armato di spada, scudo e balestra; il secondo è progettato per rimanere a distanza e colpire i nemici con le sue magie e il suo famiglio mentre la terza è la classe di supporto con abilità di cura per i suoi alleati, ma comunque armata di maglio e scudo. Purtroppo, il genere di ogni classe è bloccato, perché gli sviluppatori hanno fatto della corporatura dei personaggi un fattore determinante del loro ruolo: i guerrieri, per esempio, sono più grossi e facili da colpire mentre una clerica è molto più minuta. Questo è un gran peccato perché non fa altro che perpetrare ulteriormente degli stereotipi di genere ormai vecchi per il modo odierno di fare videogiochi e soprattutto ingiusti per garantire a chi gioca di potersi rappresentare.

I Titoli hanno modificatori passivi specifici per ogni classe e ogni scalino aggiunge nuovi modi per ottimizzare un personaggio per i primi minuti di partita, in cui è importante guadagnare terreno, per il midgame, in cui chi è in attacco deve rompere le fortificazioni avversarie, o per l'assalto finale in cui è fondamentale sopravvivere perché morire vorrebbe dire rifarsi buona parte della mappa a piedi.