Horizon Call of the Mountain: conosciamo Ryas, protagonista del gioco per PlayStation VR2

Guerrilla Games ha pubblicato un tweet di presentazione su Horizon Call of the Mountain, tutto incentrato su Ryas, il protagonista del nuovo gioco in esclusiva per PlayStation VR2 e destinato a raccontare una storia parallela a quella dei capitoli principali.

Il personaggio principale di Horizon Call of the Mountain non sarà dunque Aloy, protagonista di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West, bensì un guerriero Carja delle Ombre specializzato, definito un maestro scalatore e diventato un abile cacciatore di macchine.

Anche in questo caso si tratta di un combattente particolarmente a suo agio con arco e frecce, nonché con movimenti agili e capacità di adattamento a diverse situazioni e scenari. Vediamo dunque cosa riporta il tweet ufficiale di Guerrilla dedicato a Ryas, riportato qui sotto.



Nato da una nobile famiglia Carja, Ryas è solido e abile, anche se ha perso la fiducia in sé stesso. Dopo essere diventato un maestro scalatore durante la sua gioventù, il tempo passato come Carja delle Ombre l'ha reso un combattente capace e un cacciatore di macchine, particolarmente abile con l'arco.

Non molto è noto del suo aspetto: sebbene abbia mantenuto parte del suo equipaggiamento di Carja delle Ombre, ha tolto da sé qualsiasi distintivo e insegna. Sa che le sue azioni passate, incluso il suo ruolo nel rapimento del giovane Principe Itamen, non verranno mai perdonate dal mondo. Eppure, cerca comunque di recuperare il suo onore.

Ryas sembra dunque essere un personaggio complesso, con presupposti che potrebbero portare anche a una profondità maggiore rispetto alla stessa Aloy, visto il dramma che il nuovo eroe sembra portarsi dentro. Lo scopriremo meglio nei prossimi mesi, con Horizon Call of the Mountain che è atteso a febbraio 2023 come gioco di lancio di PlayStation VR2.