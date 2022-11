PlayStation Plus: Assassin's Creed Valhalla abbandonerà il catalogo Extra a dicembre

In base a quanto riportato dal PlayStation Store, Assassin's Creed Valhalla sembra sia destinato ad abbandonare il catalogo di PlayStation Plus Extra il mese prossimo, per la precisione il 20 dicembre 2022, come riferito nella pagina ufficiale del gioco.

Si tratta di una rimozione piuttosto significativa, considerando che Assassin's Creed Valhalla è stato uno dei giochi pubblicizzati come principali all'interno del catalogo del nuovo servizio PlayStation Plus, alla presentazione dei tre nuovi piani di abbonamento Essential, Extra e Premium.

Assassin's Creed Valhalla: lo screenshot dal PlayStation Store che indica l'uscita dal catalogo Plus

Considerando che è stato inserito al lancio del nuovo servizio, ovvero il 23 giugno scorso, la sua permanenza nel catalogo è destinata ad essere di 6 mesi, cosa che potrebbe anche darci un'idea sulle tempistiche di permanenza dei titoli all'interno del nuovo Plus, a meno che ovviamente non si tratti di un errore dello Store.

Assassin's Creed Valhalla rientra peraltro nell'accordo speciale siglato tra Sony e Ubisoft con il lancio del servizio Ubisoft+ Classics, ma al momento non sappiamo se anche gli altri giochi del publisher siano destinati a uscire dal catalogo nello stesso periodo.

Permane, insomma, una certa confusione nella comunicazione sulla permanenza dei giochi nel catalogo di PlayStation Plus, cosa che era già emersa nelle settimane scorse quando Sony sembrava aver rimosso le "date di scadenza" dei giochi, che non sono state sostituite da una comunicazione più regolare al riguardo.

Nel caso la questione venisse confermata, dunque, gli utenti PlayStation Plus Extra e Premium avrebbero fino al 20 dicembre per continuare a giocare ad Assassin's Creed Valhalla, mentre dopo tale data non potrebbero più avviarlo, a meno che non decidano di acquistarlo, ovviamente.