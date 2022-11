Warhammer 40.000: Darktide, i progressi si trasferiranno dalla beta al gioco completo

Warhammer 40.000: Darktide è attualmente disponibile in fase di beta per coloro che hanno effettuato il preorder, ma Fatshark tiene a specificare che tutti i salvataggi e i progressi effettuati durante questo periodo potranno comunque essere trasferiti nel gioco definitivo.

Era una caratteristica già affermata in precedenza dagli sviluppatori, che tuttavia hanno voluto confermare attraverso un tweet dell'account ufficiale: "Alcuni potrebbero dimenticare le promesse di progresso, ma non noi", si legge nel messaggio, che ovviamente riprende un po' lo stile e il tono del gioco, "i progressi si trasferiranno dalla beta alla versione completa".



Considerando che la fase di beta è prevista durare solo due settimane ma ha raggiunto già un notevole successo, con una discreta quantità di giocatori già attivi, questa caratteristica sarà sicuramente molto apprezzata dagli utenti. D'altra parte, in base ai dati riferiti da Steam Database, Warhammer 40.000: Darktide ha già raggiunto un picco di utenti di quasi 80.000 giocatori contemporaneamente online, che è una cifra davvero notevole se si pensa che il gioco non è ancora uscito in via ufficiale.

A questo punto, tutti coloro che sono già impegnati nella versione beta di Warhammer 40.000: Darktide possono stare tranquilli: tutti i progressi effettuati in questa fase potranno essere ripresi una volta che il gioco verrà lanciato in versione definitiva, ovvero il 30 novembre 2022, rendendo estremamente fluido il passaggio da una versione all'altra.

Di recente, abbiamo visto un nuovo trailer dal PC Gaming Show per il gioco in questione, che sarà lanciato direttamente all'interno del catalogo del PC Game Pass, in attesa anche della versione Xbox.