Sifu: l'update di dicembre introduce il Replay Editor per registrare e montare video

Prosegue il supporto di Sloclap per Sifu, il gioco di combattimento per PC, PlayStation e Nintendo Switch, che a dicembre otterrà un nuovo aggiornamento di notevoli dimensioni, destinato a portare anche il Replay Editor, ovvero uno strumento che consente di registrare e montare video dal gameplay.

In base a quanto riferito dal team, con l'update di dicembre si otterrà questo particolare Replay Editor che consentirà ai giocatori di registrare parti di gameplay e modificarle, attraverso strumenti di montaggio, modifica e applicazione di effetti, in modo da creare delle clip fortemente personalizzate.



Di fatto, l'idea è quella di consentire la creazione di video basati su arti marziali, con la possibilità di dare un tono fortemente cinematografico a queste sequenze di gameplay, aggiungendo anche toni tipici dei film di genere. Oltre a questo, sono previste anche nuove aggiunte in termini di contenuti come costumi per il personaggio principale e altre novità.

L'update dovrebbe poi portare anche correzioni e variazioni che verranno poi specificate più nel dettaglio con le note ufficiali della patch, ma intanto le novità maggiori sono state preannunciate da SloClap con il tweet riportato qui sopra.

Ricordiamo peraltro che Sifu è stato nominato ai The Game Awards in tre categorie per "miglior indie", "miglior gioco d'azione" e "miglior picchiaduro", con quest'ultima nomination che ha anche provocato un po' di discussioni su una catalogazione giudicata non corretta per il tipo di gioco.