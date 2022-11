Half-Life Alyx: Levitation disponibile su Steam, trailer di lancio

Half-Life Alyx: Levitation, la grossa e promettente mod per il gioco in realtà virtuale di Valve che si presenta quasi come un seguito, è ora disponibile su Steam, insieme a un trailer di lancio che illustra qualcosa di questo nuovo pezzo di gioco.

Levitation è una mod costruita da vari sviluppatori appartenenti alla community di giocatori, che di fatto aggiunge una nuova Campagna ad Half-Life Alyx, composta da cinque parti e con una storia completamente nuova e alquanto interessante.

Ambientata subito dopo la conclusione degli eventi della Campagna principale di Half-Life Alyx, Levitation vede la protagonista tornare a City-17 dopo un incontro con il G-Man, riunendosi a Russell.

Durante la sua assenza, un misterioso edificio volante è apparso nel Settore X di City-17, la cui origine è sconosciuta. Sembra trattarsi di un pezzo di un normale condominio della città che, per qualche motivo, ha preso a levitare, probabilmente in seguito a qualche fenomeno misterioso.

Due membri della resistenza, Berry e Maya, hanno deciso di infiltrarsi all'interno del Settore X per capire cosa stesse succedendo ma non hanno più fatto ritorno, con i segnali radio che tacciono da giorni. Ovviamente tocca ad Alyx cercare di risolvere la situazione, dirigendosi sul luogo in questione e cercando di capire cosa sia successo ai compagni e quali siano i segreti dell'edificio volante.

Half-Life Alyx: Levitation propone una nuova campagna da circa 3-4 ore di gioco, nuovi dialoghi doppiati, nuove animazioni per i personaggi all'interno delle situazioni in cui si troveranno durante il gameplay e otto nuovi livelli che pongono sfide inedite ad Alyx e compagni. Intanto, possiamo vedere il trailer di lancio, che arriva dopo il gameplay trailer dal PC Gaming Show 2022.