Marvel's Avengers: The Winter Soldier si mostra in un trailer sul combattimento

Marvel's Avengers sta per ricevere un aggiornamento dedicato a The Winter Soldier, che introduce il personaggio di Bucky Barnes tra quelli giocabili: vediamo dunque un trailer dedicato al combattimento e alla storia, che mostra lo stile caratteristico del nuovo eroe in questione.

Annunciato lo scorso agosto, il Winter Soldier verrà introdotto con l'update 2.7 di Marvel's Avengers, disponibile il 29 novembre 2022, in concomitanza con l'avvio dell'evento Cloning Lab, nel quale ci troveremo ad affrontare MODOK, che è stato riportato in vita e nel frattempo è andato totalmente fuori controllo.

Il Soldato d'Inverno si unirà alle forse degli Avengers in questa occasione, cercando di sconfiggere il celebre villain all'interno di un evento endgame ricco di scontri altamente spettacolari.

Bucky Barnes arriva dotata del suo braccio artificiale e con uno stile di combattimento tutto suo, che sfrutta ovviamente l'arto in questione come elemento principale ma non solo.

Il Soldato d'Inverno è in grado di utilizzare varie arti marziali, è un esperto nell'uso di armi da fuoco ed è in grado di sfruttare la potenza del suo braccio bionico per una serie di attacchi speciali.

La storia del personaggio ricalca quella classica dei fumetti: amico d'infanzia di Captain America, è stato poi disperso e sottoposto a controllo mentale da parte dell'Hydra che gli ha impiantato il braccio artificiale, tornando poi successivamente in possesso delle proprie facoltà e schierandosi con gli Avengers, dove lo troviamo nella sua espansione dedicata in Marvel's Avengers.