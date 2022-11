Warhammer 40.000: Darktide, pre-order beta disponibile e nuovo trailer dal PC Gaming Show

Warhammer 40.000: Darktide è tornato a farsi vedere con un trailer di presentazione in occasione del PC Gaming Show, annunciando anche il lancio della pre-order beta disponibile da oggi, 17 novembre 2022, per coloro che hanno prenotato il gioco su PC.

Il trailer pubblicato da Fatshark mostra alcune scene di gameplay per il nuovo e interessante sparatutto cooperativo ambientato nell'universo fantascientifico di Games Workshop.

Come risulta evidente da questo, il gameplay riprende in maniera piuttosto netta quello visto in precedenza in Warhammer: Vermintide, ma il tutto viene trasferito nella particolare ambientazione di 40.000.

Ne viene fuori uno sparatutto oscuro e tenebroso, nel quale quattro combattenti imperiali devono porre fine alle minacce che incombono nella città alveare di Tertium, combattendo contro orde di nemici di vario tipo. Il tutto avviene attraverso l'azione cooperativa: quattro giocatori possono interpretare vari personaggi appartenenti ad alcune classi di partenza, con la possibilità però di modificarne alcune caratteristiche.

La beta dedicata a chi effettua il pre-order, in partenza oggi, consente di provare 4 missioni attraverso 4 zone diverse, fornendo così un primo assaggio consistente di quello che il gioco in versione definitiva avrà poi da offrire. Ulteriori missioni verranno poi introdotte sempre durante il periodo di beta, dunque questa è destinata ad espandersi nelle prossime settimane.

La data d'uscita della versione completa è prevista poi per il 30 novembre su PC e ricordiamo che il gioco sarà disponibile al day one su PC Game Pass, facendo parte dei giochi previsti nella seconda metà del mese di novembre, con la versione Xbox Series X prevista successivamente.