Jumplight Odyssey annunciato con un trailer, è un gestionale spaziale in stile anime

Jumplight Odyssey, da parte di League of Geeks è stato annunciato e presentato oggi nel corso del PC Gaming Show con un trailer, che ha mostrato qualcosa della storia e soprattutto la sua particolare caratterizzazione di gestionale spaziale in stile anime.

Il gioco richiama lo stile dei cartoni animati nipponici degli anni 80, con Battleship Yamato come primo riferimento che viene in mente, mettendo in scena l'avventura dell'equipaggio di una nave spaziale in fuga da un impero malvagio, dopo la distruzione del suo pianeta natale.

Non ha ancora una data d'uscita, ma Jumplight Odyssey è previsto, su PC, PS5 e Xbox Series X|S, nel corso del 2023.

Si tratta di un gestionale che ci richiede di occuparci di tutti gli aspetti riguardanti il corretto funzionamento di una nave spaziale, vagando da un pianeta all'altro e cercando anche di affrontare gli scontri con i numerosi nemici, presenti in quantità soverchiante nello spazio.

In un certo senso, è come una simulazione che unisce elementi da gestionale classico con la struttura tipica di FTL, in un misto piuttosto particolare e rappresentato anche con uno stile davvero peculiare, come potete vedere dal trailer di presentazione. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro provato di Jumplight Odyssey che abbiamo pubblicato proprio in questi minuti, con un approfondimento molto esteso sulle sue interessanti caratteristiche.